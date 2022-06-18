Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»

18.06.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»

После утренних обстрелов в оккупированном Донецке загорелся завод «Топаз», находящийся в Куйбышевском районе. Об этом сообщает так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
По его словам, сейчас над заводом видно плотное облако дыма. Кулемзин также отметил, что ряд местных жителей получили ранения.
Завод «Топаз» является частью оборонно-промышленной корпорации «АЛМАЗ» непризнанной республики.



Теги: Донецк, пожар, топаз, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх