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Школы Покровской громады получили 23 ноутбука от ЮНИСЕФ
20.06.2022 15:00
Покровская громада получила 23 ноутбука от Министерства образования и науки Украины а также международной организации ЮНИСЕФ. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Компьютерная техника передана школам, пострадавшим от российской агрессии. С помощью новых ноутбуков, учителя школ громады смогут возобновить учебный процесс и повысить его эффективность.
"Эта помощь жизненно необходима для всех педагогов в это сложное для всей страны время. Благодаря предоставленному оборудованию учителя смогут восстановить полноценный образовательный процесс, а дистанционное обучение станет более эффективным и интересным, и педагоги смогут всегда оставаться на связи с учащимися", - говорит директор учебно-воспитательного комплекса №2 Нигяр Ибрагимова.
Теги: помощь, ноутбук, ЮНИСЕФ, школы, Покровск
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