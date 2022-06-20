Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта

20.06.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта

В неподконтрольном Украине Донецке из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Движение троллейбусных маршрутов № 10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута № 73", - говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, ограничение, обстрелы, общественный транспорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх