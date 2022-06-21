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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
ВСУ удержали позиции после атаки оккупантов под Северодонецком, а также отразили штурм россиян под Славянском. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 июня.
На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, ВСУ отразили штурмовые действия российских военных. Противник систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.
На Краматорском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов по линии столкновения.
На Северодонецком направлении военные РФ нанесли авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращаются штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Однако украинские защитники успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.
"На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, враг ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, военные РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки", - отметили в Генштабе.
На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка, а также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.
На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки.
Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
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