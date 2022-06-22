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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Россияне снова готовят атаки на Донетчине. Сосредотачивают усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении оккупанты осуществляют систематическое огневое влияние с целью создания условий для возобновления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огневое поражение из реактивных систем залпового огня неподалеку Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.
Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.
С целью усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.
Украинские воины на направлении Мироновка - Семигорье отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное - Екатериновка. Враг отошел.
На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
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