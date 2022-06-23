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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Военные РФ переместили на Славянское и Бахмутское направления танковые подразделения и в одну батальонную тактическую группу. Враг готовится применить тяжелые огнеметные системы. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 июня.
На Славянском направлении основные усилия РФ сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил в два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.
На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.
На Северодонецком направлении враг взял под контроль населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведет штурмовые действия с целью установления контроля за населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.
На Бахмутском направлении военные РФ ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут - Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.
На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществляет обстрелы с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления.
Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
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