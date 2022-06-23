Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"

23.06.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"

В оккупированном Мариуполе приняли первых девять подростков в российскую военизированную организацию "Юнармия". Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Пропаганда нового уровня. Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако, желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, оккупанты, Юнармия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх