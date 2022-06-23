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В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"
23.06.2022 13:00
В оккупированном Мариуполе приняли первых девять подростков в российскую военизированную организацию "Юнармия". Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Пропаганда нового уровня. Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако, желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, оккупанты, Юнармия
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