ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области

23.06.2022 11:00

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов", - говорится в сообщении.