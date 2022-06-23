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Архив - Донецкая область

ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области

23.06.2022 11:00
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ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
"На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, атака, ВВС, оккупанты
 
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