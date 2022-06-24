Фонд Ахметова передал около 2 тыс. продуктовых наборов для жителей Донетчины

24.06.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередной груз гуманитарной помощи. Более 1800 продуктовых наборов были доставлены в населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов в координации с Донецкой ОВА. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донецкой области более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.