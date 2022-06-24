- Фонд Ахметова передал около 2 тыс. продуктовых наборов для жителей Донетчины17:00
- В оккупированном Мариуполе третий день горит мусорный полигон13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"13:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта10:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение 7 населенных пунктов Донетчины15:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Об этом сообщает генштаб ВСУ.
На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.
На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского украинские воины успешно приостановили.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ по артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.
На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.
Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.
Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС
- Фонд Ахметова передал около 2 тыс. продуктовых наборов для жителей Донетчины17:00
- В оккупированном Мариуполе третий день горит мусорный полигон13:00
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"13:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Немецкий журналист попал под обстрел в Лисичанске08:00
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- Фонд Ахметова передал около 2 тыс. продуктовых наборов для жителей Донетчины17:00
- В Буче открыли временный модульный городок для потерявших жилье15:00
- В оккупированном Мариуполе третий день горит мусорный полигон13:00
- В Херсоне взорвали чиновника-коллаборанта12:00
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- «Евровидение-2023» состоится не в Украине09:00
- Украина стала кандидатом в члены Евросоюза08:00
- В половине областей Украины объявили штормовое предупреждение17:00
- Первые системы HIMARS прибыли в Украину16:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- ВВС Украины нанесли удары по российским оккупантам в Донецкой области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения
- Центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" открылся в Кропивницком
- На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта
- Гайдай заявил об отводе ВСУ из Северодонецка
- Первые системы HIMARS прибыли в Украину