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В оккупированном Мариуполе третий день горит мусорный полигон
24.06.2022 13:00
В Мариуполе горит законсервированный мусорный полигон. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Пожар на законсервированном мусорополигоне в районе ул. Флотской. Третий день дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на мусорной свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане.
Оккупанты не принимают никаких мер для ликвидации или локализации возгорания, поскольку не имеют мощностей для этого.
Последствия такого поведения будут катострофичны. Наиболее циничная деталь - модульные дома "живого щита" строятся в беспорядочной близости от свалки на расстоянии до 1,5 километров. Вся забота оккупантов в одном флаконе", - отметил заместитель мэра.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, мусор, полигон
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