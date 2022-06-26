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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Донбассе основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На Славянском направлении враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.
Совершал обстрелы неподалеку от Волчеярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое воздействие с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.
Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькок, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Большая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.
Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
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