Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ

26.06.2022 16:00

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 26 июня, якобы посетил командные пункты российских военных на оккупированных территориях Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает НВ.

В ведомстве заявили, что цель поездки — проинспектировать российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

Из обнародованной Минобороны РФ информации непонятно, побывал ли Шойгу на территории Украины, или проверял группировку военных, находящуюся в России, но российские пропагандистские СМИ утверждают, что министр провел инспекцию на оккупированных териториях Донбасса.