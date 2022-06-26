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Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ

26.06.2022 16:00
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Шойгу посетил оккупированный Донбасс - СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 26 июня, якобы посетил командные пункты российских военных на оккупированных территориях Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает НВ.
В ведомстве заявили, что цель поездки — проинспектировать российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.
Из обнародованной Минобороны РФ информации непонятно, побывал ли Шойгу на территории Украины, или проверял группировку военных, находящуюся в России, но российские пропагандистские СМИ утверждают, что министр провел инспекцию на оккупированных териториях Донбасса.



Теги: Донбасс, оккупация, Сергей Шойгу, инспекция
 
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