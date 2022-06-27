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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Войска РФ при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с юга, ведется обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районе Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вблизи Верхнекаменки ВСУ нанесли врагу значительные потери и заставили отойти. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха и Светличное. В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.
На Бахмутском направлении оккупанты производили обстрелы позиций ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Украинские воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производил обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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