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Боевика-добровольца из "ДНР" осудили на 15 лет лишения свободы
При публичном обвинении прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в государственной измене и участия в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях. Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР", где был назначен на должность командира отделения. В дальнейшем он в составе армии РФ осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области.В результате боевых столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины он был взят в плен.В дальнейшем судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, суд, боевик, приговор, ДНР
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