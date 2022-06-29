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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Донбассе основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении враг усилия сосредотачивает на штурме для выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы наших позиций в районах Маяков и Серебрянки. В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.
На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка.
На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). Для сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной БТГ.
На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух БТГ с Авдеевского и Бахмутского направлений.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое воздействие для сковывания наших подразделений и недопущения их опрокидывания на другие направления.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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