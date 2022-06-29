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Архив - Донецкая область

В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов

29.06.2022 12:00
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В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов

В Мариуполе с первого июля оккупационные власти начинают снос домов. Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. С первого июля оккупационные власти начинают снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, которые готовят к выселению. "Маневренный жилищный фонд" - это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает - вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и уходите куда хотите. Главное - звучит красиво", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, оккупация, снос
 
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