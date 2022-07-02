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ДТЭК вернула свет 20 тысячам семей на Донетчине
Украинские энергетики вернули свет почти в 20 тысяч домов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донетчины, пострадавших от вражеских обстрелов. Об этом сообщили в компании ДТЭК.
За сутки энергетики смогли провести ремонты сетей и возобновить электроснабжение для жителей 18 населенных пунктов.
"В частности, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось в очередной раз восстановить электропитание для более 15 тысяч жителей Торецкой громады. Из-за обострения боевых действий энергетики получили разрешение на проведение работ только через 4 дня после повреждений сетей обстрелами", - сообщили в ДТЭК.
Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
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