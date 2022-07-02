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Оккупанты открыли в Донецке пункты выдачи российских паспортов
02.07.2022 08:00
В Донецке оккупанты открыли первые два пункта выдачи паспортов Российской Федерации. Об этом сообщает "МВД" так называемой "ДНР".
В сообщении говорится, что пункты выдачи паспортов гражданина РФ открыли на улице Зайцева и в Буденновском районе Донецка.
Также отмечается, что выдача российских паспортов заявителям производится в упрощенном порядке.
Теги: Россия, Донецк, паспорт, оккупация
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