С 4 июля на Донетчине сократят комендантский час

03.07.2022 08:00

С 4 июля в Донецкой области сократится продолжительность комендантского часа. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.