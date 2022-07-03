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С 4 июля на Донетчине сократят комендантский час
03.07.2022 08:00
С 4 июля в Донецкой области сократится продолжительность комендантского часа. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее комендантский час в Донецкой области действовал с 21:00 до 05:00.
Теги: Донбасс, сокращение, комендантский час, Донетчина
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