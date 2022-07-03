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Славянск подвергся массированным обстрелам
03.07.2022 17:00
Российские оккупационные войска сегодня, 3 июля, нанесли массированный удар по Славянску Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Массированный обстрел Славянска РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых.
Держимся. Мы вместе", - говорится в сообщении.
Вадим Лях отметил, что в городе зафиксировано около 15 пожаров. Окончательная информация о последствиях обстрела уточняется.
Теги: Донбасс, Славянск, оккупация, обстрелы
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