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ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt

03.07.2022 13:00
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ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt

Сверхсовременные немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt начали уничтожать танки группы "Центр" российских захватчиков в Украине. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Он опубликовал видео, демонстрирующее, по данным его источников, первое успешное боевое применение на Донбассе самонаводящихся снарядов SMArt производства немецкой компании GIWS mbh.
По словам Бутусова, снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость такова, что российская система активной защиты "Арена-М", которую оккупанты могут ставить на свои танки, не сможет перехватить атаку, пояснил журналист.
По данным источников Бутусова, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы техники ВС РФ. Он предполагает, что одна из них – ЗРПК "Панцирь".
2 июля снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ, в результате чего были повреждены или уничтожены до восьми единиц боевой техники российских войск, сообщает Бутусов.



Теги: Донбасс, Германия, снаряд, ВСУ
 
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