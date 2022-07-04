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Архив - Донецкая область

В британской разведке назвали очередную цель войск РФ

04.07.2022 12:00
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В британской разведке назвали очередную цель войск РФ

Войска РФ после захвата Лисичанска Луганской области, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью. Об этом сообщила британская разведка, сообщает в понедельник, 4 июля, Министерство обороны Великобритании.
"Этот город (Лисичанск – ред.) был последним крупным населенным пунктом Луганской области под контролем Украины. Сейчас внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.
В разведке также отметили, что борьба за Донбасс была "упорной и изматывающей", и вряд ли это изменится в ближайшие недели.



Теги: война, оккупанты, Донетчина, цель
 
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