В британской разведке назвали очередную цель войск РФ

04.07.2022 12:00

Войска РФ после захвата Лисичанска Луганской области, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью. Об этом сообщила британская разведка, сообщает в понедельник, 4 июля, Министерство обороны Великобритании.

"Этот город (Лисичанск – ред.) был последним крупным населенным пунктом Луганской области под контролем Украины. Сейчас внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что борьба за Донбасс была "упорной и изматывающей", и вряд ли это изменится в ближайшие недели.