Последние новости раздела
- Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)13:00
- В британской разведке назвали очередную цель войск РФ12:00
- В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов09:00
- Славянск подвергся массированным обстрелам17:00
- ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- С 4 июля на Донетчине сократят комендантский час08:00
- ДТЭК вернула свет 20 тысячам семей на Донетчине15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оккупанты открыли в Донецке пункты выдачи российских паспортов08:00
В британской разведке назвали очередную цель войск РФ
04.07.2022 12:00
Войска РФ после захвата Лисичанска Луганской области, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью. Об этом сообщила британская разведка, сообщает в понедельник, 4 июля, Министерство обороны Великобритании.
"Этот город (Лисичанск – ред.) был последним крупным населенным пунктом Луганской области под контролем Украины. Сейчас внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.
В разведке также отметили, что борьба за Донбасс была "упорной и изматывающей", и вряд ли это изменится в ближайшие недели.
Теги: война, оккупанты, Донетчина, цель
Читайте также:
- Що вигадали окупанти Донбасу, щоб військо не розбіглося
- Сутки в зоне АТО: 85 обстрелов, 3 раненых воина ВСУ, 7 раненых оккупантов
- У окупантів Донбасу - троє "200" та восьмеро "300"
- Откровения раскаявшейся пособницы оккупантов Донбасса (ВИДЕО)
- З 22 обстрілів 16 сталися на Маріупольському напрямку
- Два дня июля: 117 обстрелов, у ВСУ - 1 погибший, 8 раненых
- Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)13:00
- В британской разведке назвали очередную цель войск РФ12:00
- В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов09:00
- ВСУ отошли из Лисичанска08:00
- Славянск подвергся массированным обстрелам17:00
- ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- С 4 июля на Донетчине сократят комендантский час08:00
- ДТЭК вернула свет 20 тысячам семей на Донетчине15:00
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Попасной (ВИДЕО)13:00
- Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)13:00
- В британской разведке назвали очередную цель войск РФ12:00
- В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки11:00
- Поляки собирают деньги на Bayraktar для Украины10:00
- В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов09:00
- ВСУ отошли из Лисичанска08:00
- Славянск подвергся массированным обстрелам17:00
- В Украине стартовал проект "Армия дронов"15:00
- ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt13:00
- В Мелитополе уничтожена военная база россиян (ВИДЕО)11:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ применили на Донбассе немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Попасной (ВИДЕО)
- В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов
- В Мелитополе уничтожена военная база россиян (ВИДЕО)
- Славянск подвергся массированным обстрелам
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- С 4 июля на Донетчине сократят комендантский час
- Оккупанты открыли в Донецке пункты выдачи российских паспортов