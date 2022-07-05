Зеленский образовал 14 военных администраций на Донетчине

05.07.2022 08:00

В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, в области образовали: