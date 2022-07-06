Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса

06.07.2022 11:00

К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны, сообщает Укрзализныця.

"В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска", - говорится в сообщении.

Речь идет о поезде №234/233 Покровск – Днепр – Львов, который ежедневно отправляется со станции Покровск в 16:30.