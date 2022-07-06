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В Мариуполе российские оккупанты захватили два иностранных судна
06.07.2022 10:00
Оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна. Об этом сообщает Reuters.
"Сепаратисты, поддерживаемые Россией, захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они "государственная собственность", - говорится в сообщении.
Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки металлом.
Российские оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии их уволили.
Второе судно – панамское Blue Star. Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.
Теги: Донбасс, Мариуполь, судно, захват, оккупанты
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