В Мариуполе российские оккупанты захватили два иностранных судна

06.07.2022 10:00

Оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна. Об этом сообщает Reuters.

"Сепаратисты, поддерживаемые Россией, захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они "государственная собственность", - говорится в сообщении.

Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки металлом.

Российские оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии их уволили.

Второе судно – панамское Blue Star. Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.