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Архив - Донецкая область

ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)

06.07.2022 13:00
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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)

Украинские военные утром 6 июля ударили по логистической базе российских оккупантов в районе Ханжонково на северо-восточной окраине Макеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Место удара - примерно в 15-18 км от линии фронта.



Теги: Макеевка, боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты
 
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