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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Россия пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, перемещает подразделения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник пытается вести штурм. Обстрелял из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.
На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиаудару недалеко от Спирного.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает огневое влияние по нашим позициям.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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