В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских

07.07.2022 13:00

На мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича подорвались на минах 8 гражданских лиц. Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

"Набраны люди на разбор завалов на территории ММК им. Ильича. Фактически людей используют как минеров. За последнюю неделю 8 гражданских в ходе таких работ внутри завода взорвались на минах с разными степенями повреждений", - говорится в сообщении.