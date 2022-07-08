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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении враг оказывал огневое влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка. В районе с. Богородичное нанесли врагу урон во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов обратно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опытное, Торецко, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.
Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спирное, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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