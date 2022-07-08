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Архив - Донецкая область

В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ

08.07.2022 10:00
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В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области в ночь на пятницу, 8 июля, прогремели взрывы. По предварительным данным произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщают СМИ оккупантов, а также ряд Telegram-каналов.
Утверждается, что город якобы обстреляли ВСУ. Взрывы начались около 02:30 за чертой города.
В канале СтратКом ВСУ намекнули, что горели склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.



Теги: Донбасс, Шахтерск, боеприпасы, склад, уничтожение
 
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