В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ

08.07.2022 10:00

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области в ночь на пятницу, 8 июля, прогремели взрывы. По предварительным данным произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщают СМИ оккупантов, а также ряд Telegram-каналов.

Утверждается, что город якобы обстреляли ВСУ. Взрывы начались около 02:30 за чертой города.

В канале СтратКом ВСУ намекнули, что горели склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.