- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза08:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)13:00
- Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса11:00
- В Мариуполе российские оккупанты захватили два иностранных судна10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спирного.
Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на предыдущие позиции.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу
- Муженко пообещал адекватную реакцию за погибших в зоне АТО
- В Генштабе заверили, что седьмой волны мобилизации не будет
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"08:00
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских13:00
- Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза08:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)13:00
- Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Зеленский посетил передовую на Днепропетровщине17:00
- РосСМИ опубликовали "черный список" звезд РФ15:00
- Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы13:00
- Кабмин назначил уполномоченного по вопросам переселенцев12:00
- В Минздраве предупредили о новой волне COVID-1911:00
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"08:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)
- Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза
- Де Дзерби покинул "Шахтер" - СМИ
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских