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Архив - Донецкая область

В Краматорске СБУ задержала осведомителя оккупантов

09.07.2022 13:00
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В Краматорске СБУ задержала осведомителя оккупантов

Правоохранители задержали жителя Краматорска, который передавал оккупантам информацию об украинских военных. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает Офис генпрокурора.
"Жителю Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с мая по июль мужчина, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ в отдельных районах Донецкой области.
Злоумышленник задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Теги: Донбасс, Краматорск, СБУ, задержание, информатор, оккупанты
 
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