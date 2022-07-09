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ВСУ нанесли удары по двум складам армии РФ на Донбассе (ВИДЕО)
09.07.2022 12:00
В ночь на 9 июля в оккупированном Харцызске Донецкой области начали взрываться склады боеприпасов российских захватчиков. Также взорвались склады оккупантов и в Кадиевке Луганской области. Об этом сообщается в соцсетях, передает ICTV.
В соцсетях опубликовали видео зарева на ночном небе и фейерверки разлетающихся снарядов.
Впоследствии в Генштабе подтвердили, что удалось уничтожить два склада оккупантов.
Теги: Донбасс, боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты
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