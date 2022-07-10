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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке начали выдачу питьевой воды по паспорту

10.07.2022 17:00
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В оккупированном Донецке начали выдачу питьевой воды по паспорту

В оккупированном Донецке на подъездах многоэтажек в Петровском районе появились объявления, что с 11 по 15 июля будет осуществляться единоразовая выдача бутилированной воды по паспорту. Об этом сообщает ОстроВ.



Теги: Донецк, Донбасс, вода, паспорт, оккупация
 
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