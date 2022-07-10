В оккупированном Донецке начали выдачу питьевой воды по паспорту

10.07.2022 17:00

В оккупированном Донецке на подъездах многоэтажек в Петровском районе появились объявления, что с 11 по 15 июля будет осуществляться единоразовая выдача бутилированной воды по паспорту. Об этом сообщает ОстроВ.