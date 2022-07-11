Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.07.2022 08:00

ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Краснополья (Славянское направление) и Марьинки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Срибное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиаудары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Кроме того, на Славянском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет штурм для улучшения тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие по нашим позициям. Активизировалась авиация.

На Краматорском направлении активные действия противник не проводил. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.