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Архив - Донецкая область

В ДТЭК опровергли слухи об отключении электроснабжения Донецкой области

11.07.2022 10:00
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В ДТЭК опровергли слухи об отключении электроснабжения Донецкой области

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, энергетики не планируют никакие отключения электроэнергии в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Донецкие электросети" в Фейсбуке.
«В сети распространяется сообщение о возможном отключении электроэнергии в Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности. ДТЭК Донецкие электросети не планируют никаких отключений», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что ситуация в области очень сложная. Оборудование и линии электропередач часто разрушаются и повреждаются из-за вражеских обстрелов. Однако специалисты продолжают работать и снабжать электроэнергией клиентов, где это возможно.
Также сообщается, что в компании разработаны специальные инструкции на случай критических ситуаций, позволяющих энергетикам выполнять свои обязанности и обеспечивать работу инфраструктуры электросетей.



Теги: отключение, слухи, опровержение, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
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