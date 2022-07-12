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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.07.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

Россияне безуспешно пытались вести штурм, чтобы улучшить тактическое положение в районах Мазановки, Ивановки и Долины (Славянское направление) – но ВСУ отразили атаки оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.
Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое воздействие по позициям вдоль линии соприкосновения. Применяет авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационных ударов недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опросного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудару вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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