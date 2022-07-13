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Оккупанты существенно снизили интенсивность обстрелов на Донбассе
13.07.2022 13:00
Количество вражеских обстрелов на востоке Украины за последние несколько дней сократилось в десятки раз. Об этом свидетельствует сравнительная карта DeepStateMAP, сообщает Корреспондент.net.
Слева карта обстрелов за 8 июля, справа - после уничтожения российских складов 12 июля.
Как видно на карте, обстрелы со стороны оккупантов полностью не прекратились, но сократились до нескольких горячих точек после того, как ВСУ один за другим уничтожили множество вражеских складов с боеприпасами.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ситуация
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