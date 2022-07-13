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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел, совершал обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецкого и Шума. Нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаударов неподалеку от Берестового. Вел воздушную разведку из БПЛА типа "Орлан-10" и задействовал диверсионно-разведывательные группы.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания украинских войск, враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка Новомихайловка, Павловка, Причистовка, Железнодорожное, Белогорка Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационных ударов недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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