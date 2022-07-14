Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.07.2022 09:00

На Славянском и Бахмутском направлениях украинские защитники обили штурмовые действия врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении враг производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по вооружению танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары вблизи Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Каменки. Осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех.