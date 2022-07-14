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Архив - Донецкая область

Рашисты обстреляли завод керамики в Славянске

14.07.2022 11:00
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Рашисты обстреляли завод керамики в Славянске

В Славянске от обстрела российской армии пострадал завод Zeus Ceramica, который производит плитку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, ее покупают в Евросоюзе, США и Канаде.
Разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона. Россияне уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами и заплатят!", – отметил руководитель области.



Теги: Донбасс, Славянск, завод, керамика, обстрел
 
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