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Рашисты обстреляли завод керамики в Славянске
14.07.2022 11:00
В Славянске от обстрела российской армии пострадал завод Zeus Ceramica, который производит плитку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, ее покупают в Евросоюзе, США и Канаде.
Разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона. Россияне уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами и заплатят!", – отметил руководитель области.
Теги: Донбасс, Славянск, завод, керамика, обстрел
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