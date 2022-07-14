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Архив - Донецкая область

ВСУ уничтожили еще пять складов боеприпасов врага

14.07.2022 10:00
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ВСУ уничтожили еще пять складов боеприпасов врага

Украинские военные в среду, 13 июля, нанесли удары по еще пяти складам с оружием российских войск. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его данным, разрушены склады с боекомплектами в Луганске, Чернобаевке и районе Чаплинки Херсонской области, Макеевке и Горловке Донецкой области.
"Продолжение следует", - написал Братчук.



Теги: боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты
 
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