Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного британца

15.07.2022 15:00

На подконтрольной группировке "ДНР" части Донецкой области скончался пленный британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" группировки Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ.

"Международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин Офис, посольство в РФ, члены британского парламента), были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также, по его просьбе, соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", - уверяет Морозова.

"Омбудсмен" утверждает, что во время первого медосмотра врачи "ДНР" выявили у пленного ряд хронических заболеваний. Среди них - инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь.

"Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - уверяет Морозова.

Британец попал в плен "ДНР" в апреле. Группировка его обвиняла в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.