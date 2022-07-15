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Архив - Донецкая область

Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев

15.07.2022 17:00
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Оккупанты наживаются на похоронах мариупольцев

Российские МЧСники за 25 тыс. гривен предлагают мариупольцам захоронения в отдельной могиле в 30 км от города. Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"За такую цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Управляет схемой уже знакомый урзуфский "Мопсик" - Аврамов Анатолий написал он.
Андрющенко подчеркнул, что оккупанты зарабатывают на мариупольцах на всем - от откровенного мародерства до схем захоронения.



Теги: Донбасс, стоимость, Мариуполь, похороны, оккупация
 
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