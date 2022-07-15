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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Украинские защитники подавили попытки штурма в районе Кодемы и Белогоровки и наступление вблизи Водяного. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.
На Донецком направлении противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.
На Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закитного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигорья, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.
Враг задействовал БПЛА вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили точным огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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