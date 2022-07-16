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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Бахмутском направлении россияне пытались вести штурм в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье, но ВСУ отразили наступление. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
После перегруппировки враг возобновил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются. Россияне нанесли авиаудары неподалеку от Берестового и Нью-Йорка. Совершили артобстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.
Также наши защитники отбили штурм в направлении Спирное – Ивано-Дарьевка на Донецком направлении. Враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях для вытеснения наших подразделений из рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.
На Славянском направлении противник нанес авиаудар вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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