Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек (ВИДЕО)

17.07.2022 11:00

С территории Святогорской Лавры в Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами, удалось эвакуировать 7 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Усилиями ГУР МО при участии народных депутатов Украины с территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.

Это семья, скрывавшаяся в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина. Сейчас они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.