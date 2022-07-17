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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении враг получил от ВСУ достойный отпор, понес потери и отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганске, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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