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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Вооруженные силы отбили штурмы врага на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и других. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.
На Донецком направлении подразделения противника произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские защитники успешно отбили.
На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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